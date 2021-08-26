Спрос на электросамокаты и товары для дома вырос по сравнению с прошлым годом

Спрос на электросамокаты вырос на 62% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали представители платформы "Авито".

Такой способ передвижения все еще набирает популярность, и не смущает покупателей даже цена. В среднем она выросла на 16% и составляет 21,5 тысячи рублей.

Среди ходовых товаров самыми востребованными стали холодильники, диваны, столы, телевизоры и кровати. По словам экспертов, тренд на обустройство начал активно развиваться в пандемийном 2020-м году и сейчас разрастается.

Спрос на товары этой категории в плюсе на 29%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.