Почти 90 тыс москвичей получили наборы "С заботой о здоровье"

Почти 90 тысяч пожилых москвичей получили специальные наборы в рамках акции "С заботой о здоровье". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Акция стартовала 23 июня и продлится до 1 октября. Суть ее в том, что людям старше 65 лет, сделавшим прививку от коронавируса, вручают наборы, в которых есть все необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни – витамины, тонометр и пульсоксиметр, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другие принадлежности.

Получить набор можно в центрах соцобслуживания, а также в Гостином Дворе и городских поликлиниках. Для получения потребуется предъявить паспорт, московский полис ОМС, QR-код в бумажном или электронном виде, а также подарочный сертификат на получение набора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.