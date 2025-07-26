Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

В ближайшие дни температура в Москве будет составлять 30 градусов. В такую погоду горожане устремились на пляжи и сап-станции. Катание на досках с веслом пользуется огромной популярностью. Сапы можно встретить на всех водоемах города.

Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината. Он будет рассчитан на 11 групп детей от трех до семи лет. В общей сложности детский сад сможет принять 275 малышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

