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Новости

26 июля, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Собянин распорядился увеличить количество награжденных знаком отличия "Волонтер Москвы"

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В ближайшие дни температура в Москве будет составлять 30 градусов. В такую погоду горожане устремились на пляжи и сап-станции. Катание на досках с веслом пользуется огромной популярностью. Сапы можно встретить на всех водоемах города.

Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината. Он будет рассчитан на 11 групп детей от трех до семи лет. В общей сложности детский сад сможет принять 275 малышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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