Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 22:15

Общество

Синоптик пообещал москвичам дожди до конца недели

Синоптик пообещал москвичам дожди до конца недели

В некоторых районах Москвы 26 июля выпало более половины месячной нормы осадков

Дождливая погода заставила енотов из Московского зоопарка уснуть

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Накрывший столицу ливень стал самым сильным за всю историю наблюдений

МНПЗ начал сезон практики для студентов

Синоптик рассказал, какая погода будет на следующей неделе в Москве

Половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы 26 июля

"Сити": хот-доги

В отдельных районах Москвы выпала половина месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до конца недели в Москве будут идти ливни из-за балканского циклона. по его словам, к воскресенью, 30 июля, в городе выпадет до 60–80 миллиметров осадков. Это почти дополнительная месячная норма.

В четверг, 27 июля, в Москве будет наблюдаться местами дождь, ночью – 12–17 градусов, днем – 21–26 градусов. В пятницу, 27 июля, и в ближайшие выходные, 29–30 июля, в регионе пройдут тропические ливни, сказал он.

Более благоприятная погода вернется в столицу уже к понедельнику, 31 июля. По словам синоптика, никаких осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 23–25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика