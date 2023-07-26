Синоптик пообещал москвичам дожди до конца недели

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что до конца недели в Москве будут идти ливни из-за балканского циклона. по его словам, к воскресенью, 30 июля, в городе выпадет до 60–80 миллиметров осадков. Это почти дополнительная месячная норма.

В четверг, 27 июля, в Москве будет наблюдаться местами дождь, ночью – 12–17 градусов, днем – 21–26 градусов. В пятницу, 27 июля, и в ближайшие выходные, 29–30 июля, в регионе пройдут тропические ливни, сказал он.

Более благоприятная погода вернется в столицу уже к понедельнику, 31 июля. По словам синоптика, никаких осадков не ожидается, воздух в городе прогреется до 23–25 градусов.

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