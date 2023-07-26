Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В среду, 26 июля, в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. По данным синоптиков, это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве. Из-за погоды оказались затоплены некоторые торговые центры и подземные парковки. На улицах работают бригады Мосводостока.

В северо-восточном округе столицы на улице Яблочкова строят Объединенный военный комиссариат. девятиэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров возводят по ускоренной технологии. Строительство было начато в июне этого года, а в 2024 году в здание переедут три городских военкомата.

Западный военный суд вынес приговор в отношении украинского диверсанта Сергея Белавина, ему дали 22 года колонии строгого режима а также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Прошлым летом молодой человек подорвал железнодорожные пути под Брянском. Ранее Белавин полностью сознался в содеянном.

Суд признал его виновным по статьям о теракте в составе организованной группы, прохождения обучения терроризму и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых устройств. В результате взрыва на железной дороге пострадали пути, была повреждена кабина машиниста. Травм никто не получил. Целью Белавина, по оценке следствия, была дестабилизация деятельности государственных структур России.

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