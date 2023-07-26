Ливни и грозы спрогнозировали в Москве 26 июля

В столице 26 июля спрогнозировали ливни, грозы, местами град и порывистый ветер. Об ухудшении погоды предупреждает городское хозяйство Москвы.

Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там машины. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Дожди сохранятся в московском регионе до конца недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.