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Общество

Ливни и грозы спрогнозировали в Москве 26 июля

Ливни и грозы спрогнозировали в Москве 26 июля

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В столице 26 июля спрогнозировали ливни, грозы, местами град и порывистый ветер. Об ухудшении погоды предупреждает городское хозяйство Москвы.

Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там машины. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Дожди сохранятся в московском регионе до конца недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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