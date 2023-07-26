Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о ливнях с грозой

Ливни, грозы, местами град и порывистый ветер – об этих ухудшениях погоды предупредил комплекс городского хозяйства Москвы. Жителям столицы рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там машины.

Как отметили столичные синоптики, ливни с грозой возникнут после 11:00 26 июля. Кроме того, температура воздуха в столице днем составит 25–27 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.