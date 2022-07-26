Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях часа. На карту "Мир" теперь будут перечислять больше социальных выплат. Правительство расширило список, сообщили в кабмине. Это поможет россиянам получать положенные субсидии без сбоев и задержек.

В перечень включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим для оплаты коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи. Также в список входит компенсация расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД.

Еще в списке – ежегодная выплата Почетным донорам. На карту "Мир" перечисляют пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.