Кабмин расширил перечень соцвыплат, которые будут поступать на карту "Мир"

На карту "Мир" теперь будут перечислять больше социальных выплат. Список расширило правительство РФ. Уточняется, что это поможет россиянам получать положенные субсидии без сбоев и задержек.

В перечень включены ежемесячные выплаты и пособия малоимущим для оплаты коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи. Также в список входит компенсация расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.