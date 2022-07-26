Около 10 мм осадков выпало в некоторых районах Москвы меньше чем за час 25 июля

Около 10 миллиметров осадков выпало в некоторых районах Москвы меньше чем за час днем ранее.

Часть улиц оказалась затоплена. Больше всего воды наблюдалось на востоке, северо-востоке и севере столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.