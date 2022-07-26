В Москве заработает онлайн-агрегатор объявлений по аренде и продаже частных машиномест

В Москве и Санкт-Петербурге заработает онлайн-агрегатор объявлений по аренде и продаже частных машиномест. С помощью фильтров автовладельцы найдут оптимальный для себя вариант, где припарковать машину, например выбрать только охраняемые, отапливаемые или просто под крышей. Есть возможность указать конкретное время, когда нужна парковка.

Как считают заказчики приложения, в Москве и Подмосковье не менее 120 тысяч парковочных мест не представлены в интернете и не доступны автовладельцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.