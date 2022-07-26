В США не исключили введение режима ЧС из-за распространения оспы обезьян. Администрация Джо Байдена намерена назначить координатора по борьбе с заболеванием, сообщила газета Washington Post. Вопрос уже обсуждается с ведущими медиками.

Это произошло на фоне того, что ВОЗ назвала вспышку вируса оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Источник заявил изданию, что режим ЧС обеспечит точную статистику о заболевании. Однако многие эксперты считают этот шаг лишь символической мерой.

На сегодня зарегистрировано порядка 17 тысяч случаев оспы обезьян среди взрослых и детей в 74 странах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.