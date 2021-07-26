В Москве прошел круглый стол по работе с мигрантами

Чтобы повысить безопасность Москвы для горожан, необходимо обеспечить адаптацию мигрантов к жизни в России. Такое мнение озвучила лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая в ходе круглого стола на тему "Нелегальные мигранты и безопасность", который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России".

По ее словам, некоторые москвичи жалуются на соседство с квартирами, в которых порой проживают десятки мигрантов. Кроме того, люди обращают внимание на напряженность, которая возникает между российскими детьми и детьми приезжих из-за культурных, языковых и религиозных различий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.