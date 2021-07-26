В Москве выявлено 2 629 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 629 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 580 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 161 человека, выписали при этом 1 675 пациентов.

За последние сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 137 (9,2%) случаях.

Всего в России зарегистрировано 6 149 780 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Москве – 0,18%, Орловской области – 0,21%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии приближается к 195 миллионам. Прививочная кампания замедлила темпы заболеваемости, но новые штаммы постоянно дестабилизируют ситуацию. Сейчас болеют около 14 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии – 84 тысячи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.