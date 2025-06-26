Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Пятница, 27 июня, станет одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе. Воздух прогреется до 19 градусов, заявили синоптики.

Столица остается одним из самых популярных направлений для отдыха. При этом на каникулы в Москву традиционно приезжают не только иностранцы, но и российские туристы из регионов. Однако считается, что отпуск в столице является удовольствием не из дешевых.

Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, проведут экспертизу для определения вменяемости. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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