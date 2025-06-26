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26 июня, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

В столице ожидается прохладная и дождливая погода до середины июля

27 июня станет самым холодным днем недели в Москве

В ближайшие две недели в Москве сохранится прохладная погода

"Миллион вопросов": адвокат рассказала о правах врачей и пациентов

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 27 июня

Оценку за поведение в школе будет выставлять классный руководитель

Синоптики предупредили об аномально низком давлении в Москве 26 июня

Пятница, 27 июня, станет одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе. Воздух прогреется до 19 градусов, заявили синоптики.

Столица остается одним из самых популярных направлений для отдыха. При этом на каникулы в Москву традиционно приезжают не только иностранцы, но и российские туристы из регионов. Однако считается, что отпуск в столице является удовольствием не из дешевых.

Мужчине, бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, проведут экспертизу для определения вменяемости. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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