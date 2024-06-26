Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 19:15

Общество

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

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В некоторых районах Москвы начался дождь. Также в городе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. О стремительном ухудшении погодных условий предупредили в комплексе городского хозяйства.

В ведомстве призвали москвичей быть предельно внимательными на улице, не парковаться и не укрываться под деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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