Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В некоторых районах Москвы начался дождь. Также в городе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. О стремительном ухудшении погодных условий предупредили в комплексе городского хозяйства.

В ведомстве призвали москвичей быть предельно внимательными на улице, не парковаться и не укрываться под деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

