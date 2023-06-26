Студенческий показ моды в Дагестане обернулся скандалом в соцсетях. Сейчас дагестанское Минкультуры проверяет работу художественного училища, где все произошло.

Наряды с искусственными растениями, белыми масками на лицах и даже с красным крестом на спине – это дипломная работа одной из студенток. По версии учебного заведения, она создавала театральные костюмы, вдохновляясь работами британского дизайнера Александра Маккуина. И никаких провокационных задач не было. Однако, жители Дагестана задумку не оценили.

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