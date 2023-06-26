Москвичей предупредили о дожде на этой неделе

В четверг, 29 июня, в столице ожидается дождливая погода. До четверга включительно ночные температуры в городе составят около 13–14 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до 22–25 градусов.

В пятницу, 30 июня, днем в городе немного похолодает, температура воздуха составит 19–24 градуса. В субботу, 1 июля, вновь начнется прогрев. Дневная температура будет уже повыше и достигнет 20–25 градусов.

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