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17:30

Общество

Москвичей предупредили о дожде на этой неделе

Москвичей предупредили о дожде на этой неделе

Новости часа: более 7 тыс жителей Подмосковья обратились к врачу из-за укуса клещей

Водители остановили движение по Калужскому шоссе, чтобы перевести утку с птенцами

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 27 июня

Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

Транспорт-оптическую иллюзию заметили на Ленинградском шоссе в столице

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Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к профилактике чумы

В Москве резервные дни для экзаменов 9-х классов запланированы 30 июня и 1 июля

Прохожие заметили капского варана на Енисейской улице в столице

В четверг, 29 июня, в столице ожидается дождливая погода. До четверга включительно ночные температуры в городе составят около 13–14 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до 22–25 градусов.

В пятницу, 30 июня, днем в городе немного похолодает, температура воздуха составит 19–24 градуса. В субботу, 1 июля, вновь начнется прогрев. Дневная температура будет уже повыше и достигнет 20–25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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