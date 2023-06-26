13:00Общество
Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО
В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в пункт отбора на улице Яблочкова.
"Это основная задача мужчины – защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе изначально, с самого начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти", – поделился один из добровольцев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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