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Общество

Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО

Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в пункт отбора на улице Яблочкова.

"Это основная задача мужчины – защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе изначально, с самого начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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