В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр.

Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.