Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

Одноместное транспортное средство обнаружили на Ленинградском шоссе

Синоптики рассказали о погоде в столице 26 июня

Выпускной бал в Кремлевском дворце не будут проводить в 2023 году

"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 июня

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 47%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 26 июня

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

Эксперт рассказала, как выбрать холодный чай в магазине

Старшеклассникам разрешат пользоваться телефонами на уроках истории

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр.

Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика