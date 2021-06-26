Москвичам рассказали о самых обсуждаемых мировых событиях

Полицейскому из Миннеаполиса Дереку Шовину вынесли приговор за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Он проведет в тюрьме 22,5 года. Эксперты уже назвали вердикт историческим. Судья пояснил, что приговаривает бывшего офицера к сроку, который на десять лет больше, чем обычно, за жестокие и циничные действия.

Обвинение просило для подсудимого 30 лет тюрьмы. Сам Шовин выразил соболезнования семье Флойда, но извиняться не стал.

В египетской Александрии частично обрушился жилой дом. Спасатели достали из-под обломков четырех человек, они живы. Поиски еще нескольких семей продолжаются. Полностью обвалился один пролет здания.

Владельцы здания должны были его снести еще несколько лет назад, но не сделали этого. При этом многие старинные строения в Александрии, нуждаются в капремонте.

Неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке. Помимо президента, на борту находились министр обороны, глава МВД, губернатор департамента и мэр одного из городов страны.

В вертолет выстрели шесть раз. Преступников пока найти не удалось.

Жара в украинском Львове закончилась ураганом. Ветер повалил деревья, столбы, сорвал крыши и снес террасы. В то же время город накрыла гроза с градом и ливень. За несколько минут дороги затопило, остановилось движение трамваев и троллейбусов, несколько улиц остались без света.

Около 300 бездомных мигрантов в Париже разбили палатки прямо перед зданием мэрии. Своей акцией они хотят добиться урегулирования жилищных проблем. Организаторы рассказали, что уже несколько недель их приюты полностью забиты. Им приходится раздавать палатки десяткам семей, которые вынуждены спать на улицах и под мостами на окраинах города.

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