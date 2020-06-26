Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию проходит круглосуточно

В Москве подводят итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию.

Совершить волеизъявление москвичи могли с 8:00. В 10:00 стартовало электронное голосование. Экспериментальный способ голосования быстро начал набирать популярность.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч участковых комиссий. В организации сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

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