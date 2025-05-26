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Новости

26 мая, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 мая

"Мослекторий": Семен Володин – о скифах

МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 17 м/с в Москве

"Миллион вопросов": профориентолог рассказала об ошибках при выборе сферы деятельности

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 27 мая

В ГД анонсировали ограничение количества банковских карт на одного человека

Температура на 6 градусов выше нормы установилась в Москве 26 мая

"Вопрос спорный": как реестр должников по алиментам повлияет на россиян

"Специальный репортаж": обман на онлайн-курсах

Москвичам дали рекомендации, которые стоит соблюдать в жаркую погоду

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 26 мая.

МЧС выпустило экстренное предупреждение по погоде в Москве. До 21:00 ветер в городе может усиливаться, обещают порывы до 17 метров в секунду. Ведомство рекомендовало быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве развивают новый формат медицинской помощи – малоинвазивную хирургию. Под него на базе городских больниц создали сеть специализированных подразделений – стационаров кратковременного пребывания.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 30 мая по 8 июня. Производители со всей России представят свою продукцию. Гости фестиваля смогут попробовать рыбу и морепродукты, а также поучаствовать в чемпионате по рыбной ловле, посетить концерты и лекции.

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