Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 26 мая.

МЧС выпустило экстренное предупреждение по погоде в Москве. До 21:00 ветер в городе может усиливаться, обещают порывы до 17 метров в секунду. Ведомство рекомендовало быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве развивают новый формат медицинской помощи – малоинвазивную хирургию. Под него на базе городских больниц создали сеть специализированных подразделений – стационаров кратковременного пребывания.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 30 мая по 8 июня. Производители со всей России представят свою продукцию. Гости фестиваля смогут попробовать рыбу и морепродукты, а также поучаствовать в чемпионате по рыбной ловле, посетить концерты и лекции.