Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гознак подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов по новым заявкам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Индонезия обсуждает с Россией использование платежной системы "Мир". Об этом заявил посол республики в Москве Хосе Таварес.

Новая система высшего образования укрепит престиж российских дипломов по всему миру. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.