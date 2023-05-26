18:30Общество
Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гознак подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов по новым заявкам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Индонезия обсуждает с Россией использование платежной системы "Мир". Об этом заявил посол республики в Москве Хосе Таварес.
Новая система высшего образования укрепит престиж российских дипломов по всему миру. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.