Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

18:30

Общество

Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

Новости часа: прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня

"Деньги 24": специалисты рассказали о стоимости аренды подмосковных коттеджей

Эксперт рассказал о ситуации с птичьим гриппом в России

Прием заявлений на биометрические загранпаспорта возобновится с 1 июня

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"Атмосфера": дождь ожидается в Москве в выходные 27–28 мая

Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве 27 мая

Новости часа: икону "Троица" планово отреставрируют силами ведущих специалистов

Жителям Москвы рассказали, где в городе можно отдохнуть у бассейна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гознак подтвердил готовность к выпуску биометрических загранпаспортов по новым заявкам. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Индонезия обсуждает с Россией использование платежной системы "Мир". Об этом заявил посол республики в Москве Хосе Таварес.

Новая система высшего образования укрепит престиж российских дипломов по всему миру. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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