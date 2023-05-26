Новости часа: прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прием заявлений на выдачу загранпаспортов с электронным носителем возобновят с 1 июня. Об этом сообщили в МВД.

Заторы до 8 баллов обещают в Москве вечером, 26 мая. Основные затруднения будут в центре и на "кольцах", заявили в ЦОДД.

Море на черноморских курортах России прогреется до комфортных 22 градусов к середине июня. Об этом рассказали в Гидрометцентре.