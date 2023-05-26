Эксперт рассказал о ситуации с птичьим гриппом в России

В России фиксируют вспышки птичьего гриппа. В ситуации разбираются не только медики, но и военные. Как сообщили в Минобороны, инфекция вызывает озабоченность в связи с экспериментами, которые проводились в херсонском заповеднике по заказу Соединенных Штатов. Они собирали штаммы, способные переходить на людей, летальность которых может достигать 40%.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, насколько серьезная в настоящее время ситуация с птичьим гриппом в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.