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Общество

Эксперт рассказал о ситуации с птичьим гриппом в России

Эксперт рассказал о ситуации с птичьим гриппом в России

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В России фиксируют вспышки птичьего гриппа. В ситуации разбираются не только медики, но и военные. Как сообщили в Минобороны, инфекция вызывает озабоченность в связи с экспериментами, которые проводились в херсонском заповеднике по заказу Соединенных Штатов. Они собирали штаммы, способные переходить на людей, летальность которых может достигать 40%.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, насколько серьезная в настоящее время ситуация с птичьим гриппом в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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