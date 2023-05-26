На улице Яблочкова в столице продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Туда можно записаться любым удобным способом: через портал mos.ru или по телефону 117. На месте специалисты проведут с кандидатами интервью, а врачи оценят состояние здоровья.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Если не мы, то кто? Я так воспитан, все мои родственники, все друзья прекрасно понимают, что это нужно делать, это наш долг", – поделился один из добровольцев.

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