Каждый третий россиянин планирует начать бизнес в ближайшие три года – Минэкономразвития

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 64 лет планирует начать свой бизнес в ближайшие три года. Такие данные привели в Минэкономразвития.

Согласно опросу, треть экономически активных россиян имеют отношение к предпринимательству. Например, 15% владели бизнесом в прошлом, а 21% занимаются коммерческой деятельностью в данный момент.



44% респондентов считают, что открытие своего дела – это хорошая идея. Среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют снова начать свой проект. Отмечается, что наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса остаются налоговые и кредитные льготы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.