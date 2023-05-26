Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Каждый третий россиянин планирует начать бизнес в ближайшие три года – Минэкономразвития

Каждый третий россиянин планирует начать бизнес в ближайшие три года – Минэкономразвития

В столице расширили перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра"

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации

Москвичам рассказали, когда лучше приходить на обследование в павильоны "Здоровая Москва"

Новости часа: один человек погиб в Донецке после обстрела ВСУ

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в РФ

"Доктор 24": эксперт рассказала о пользе омега-3

"Время новых": деревянные органайзеры Courage

До 26 градусов ожидается в столице 26 мая

Дефицит кадров в России предложили решить с помощью оргнабора

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 64 лет планирует начать свой бизнес в ближайшие три года. Такие данные привели в Минэкономразвития.

Согласно опросу, треть экономически активных россиян имеют отношение к предпринимательству. Например, 15% владели бизнесом в прошлом, а 21% занимаются коммерческой деятельностью в данный момент.

44% респондентов считают, что открытие своего дела – это хорошая идея. Среди тех, кто уже занимался бизнесом в прошлом, 34% планируют снова начать свой проект. Отмечается, что наиболее востребованными мерами поддержки бизнеса остаются налоговые и кредитные льготы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика