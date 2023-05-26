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11:45

Общество

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации

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В пункте на улице Яблочкова продолжается отбор кандидатов на контрактную службу. Туда советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии – 117.

Задать вопросы можно лично – для этого в центре работают волонтеры, которые могут дать исчерпывающую консультацию. Будущие контрактники назвали защиту Родины главной целью и мотивацией своего решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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