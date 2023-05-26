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Общество

Весенняя сессия в МГИМО начнется по графику, несмотря на вспышку кори

Весенняя сессия в МГИМО начнется по графику, несмотря на вспышку кори

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Весенняя сессия в МГИМО начнется по графику, несмотря на вспышку кори. Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов.

Из-за инфекции один из учебных корпусов закрыли на карантин, а студентов перевели на удаленку. Корь пока обнаружили только у одного учащегося, но в МГИМО уже началось эпидрасследование. Студентам и преподавателям настоятельно советуют пройти вакцинацию.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью корью. По ее словам, число случаев в стране сократилось вдвое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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