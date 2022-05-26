Гроза и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие дни

Дождь в Москве усилится к полуночи. И так будет примерно до 6 утра пятницы, 27 мая. В прогнозе также гроза и сильный ветер.

Температура воздуха в Москве составит +8...+15.

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