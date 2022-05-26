Текущий май в Москве признан одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений

Уходящий май в Москве признан одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений. Ливни, которые начались в столице, синоптики называют аномальными.

Уточняется, что это не первый год, когда погода в мае не соответствует норме. Данную тему прокомментировал и климатолог Александр Кислов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

