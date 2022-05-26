Дождливая погода в столице сохранится в течение 27 мая

Дождь, начавшийся в Москве, усилится к полуночи. И так будет примерно до 6 утра пятницы, 27 мая.

Затем ливни стихнут, но дождливая погода сохранится в течение всей пятницы. Ожидается также гроза и сильный ветер.

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