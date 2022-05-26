Вице-спикер ГД Толстой встретился в МГИМО с будущими политологами

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой встретился в МГИМО с будущими политологами. Со студентами Толстой обсудил актуальные проблемы политической повестки.

Также он рассказал, почему в России решили отказаться от Болонской системы высшего образования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.