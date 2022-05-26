Очевидцы показали кадры, как рабочие носят материалы по краю здания в Видном

В Видном рабочие на стройке жилого комплекса без страховки носят тяжелые материалы по краю на высоком этаже. Это даже не балконы, а пространство между ними.

Причем труба перекрывает видимость под ногами. Условия работы остаются на грани безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.