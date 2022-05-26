Жители Подмосковья запечатлели эффект Гало

В Сергиево-Посадском районе жители смогли запечатлели эффект Гало – атмосферное оптическое явление.

При эффекте Гало вокруг солнца появляется еще один круг света, благодаря отражению от кристаллов в воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.