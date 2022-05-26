В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве и Подмосковье с 15:00 26 мая до 21:00 27 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что также в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. С 9:00 до 21:00 27 мая порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.