Москвичей предупредили о грозах

В столичном регионе до вечера 27 мая продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Аномальные дожди придут в город во второй половине дня. Синоптики пугают ливнями. Говорят, выпадет треть месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.