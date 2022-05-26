Эксперты рассказали, как выбрать мармелад

Диетологи считают, что мармелад является полезной заменой обычных конфет. Состав мармеладных конфет обычно прост: это сахарный сироп, патока, фруктово-ягодное пюре либо сок и загуститель.

Как выбрать качественный мармелад? На что обратить внимание? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.