В ГД выступили с идеей создать киберспортивные роты для альтернативной службы в армии

В Госдуме предложили создать киберспортивные роты для альтернативной службы в армии. Рассматриваются другие льготы киберспортсменам – по ипотеке или при поступлении в вуз.

Депутаты считают, что это позволит увеличить популярность студенческого спорта и предотвратить отток таких спортсменов за рубеж. Также в законодательстве хотят закрепить понятие дистанционные соревнования.

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