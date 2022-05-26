МЧС РФ продолжила привозить тонны питьевой и технической воды в города ДНР

МЧС России ежедневно подвозит тонны питьевой и технической воды в города Донецкой народной республики. За прошедшие пять дней автоколонны доставили около 1,5 тонны гуманитарного груза в Донбасс и на Украину.

Людям раздали воду в бутылках, продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.