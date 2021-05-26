Компания РЖД может привлечь до 600 заключенных для работ на БАМе

Для работ на БАМа могут отправить до 600 заключенных. Туда же предлагают поехать студенческим стройотрядам и военнослужащим.

На железной дороге острая нехватка рук. Пилотный проект по привлечению работников, в том числе и из колоний, презентовали в РЖД. Сейчас дефицит составляет 9 тысяч человек.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний предложила создавать "исправительные центры", где будут работать заключенные. Больше 400 из них могут направить из колоний разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками уже в июне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.