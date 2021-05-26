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Москва 24

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Общество

26 мая, 20:30

Компания РЖД может привлечь до 600 заключенных для работ на БАМе

общество регионы видео Елена Павлова

Для работ на БАМа могут отправить до 600 заключенных. Туда же предлагают поехать студенческим стройотрядам и военнослужащим.

На железной дороге острая нехватка рук. Пилотный проект по привлечению работников, в том числе и из колоний, презентовали в РЖД. Сейчас дефицит составляет 9 тысяч человек.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний предложила создавать "исправительные центры", где будут работать заключенные. Больше 400 из них могут направить из колоний разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками уже в июне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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