В РЖД назвали возможное число заключенных для работ на БАМе

Для работ на БАМе могут отправить до 600 заключенных. Туда же предлагают поехать студенческим стройотрядам и военнослужащим. На железной дороге нехватка рабочей силы.

Пилотный проект по привлечению работников, в том числе и из колоний, презентовали в РЖД. В данный момент насчитывается дефицит 9 тысяч человек.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний предложила создавать "исправительные центры", где будут работать заключенные. Больше четырехсот из них могут направить разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками уже в июне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.