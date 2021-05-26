Создатель мультсериала "Южный Парк" отмечает юбилей. Автору одного из самых жестких сатирических шоу Мэтту Стоуну 26 мая исполняется 50 лет.

"Южный парк" знаменит тем, что поднимает самые острые вопросы: расовые и межэтнические проблемы, полицейский беспредел, роль церкви в жизни общества и многие другие. При этом сделано все это с юмором, а некоторые фразы главных героев даже ушли в народ.

Самая знаменитая – "Господи, они убили Кенни". Персонаж с этим именем погибает практически в каждой серии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.