Суд запретил дачникам разводить животных без согласия соседей

Суд запретил дачникам разводить на своих участках кур и кроликов. По крайней мере, этого нельзя делать без разрешения соседей.

Если владельцы соседних участков пожалуются на неприятный запах, будет решение суда в их пользу, и в гости могут заглянуть судебные приставы, которые заставят закрыть или снести курятник или крольчатник.

Дело в том, что, согласно Земельному кодексу, хозяева участков обязаны использовать их по целевому назначению и соблюдать санитарно-гигиенические правила. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.