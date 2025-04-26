26 апреля, 19:20События
Cубботник телеканала Москва 24 и экопроекта "Сортировочная" прошел в Нескучном саду
Генеральная уборка на новый лад: 26 апреля экопроект "Сортировочная" телеканала Москва 24 провел субботник в Нескучном саду. Участники убрали прошлогоднюю листву и ветки, помыли скамейки после зимы, а также высадили цветы в вазоны. Присоединиться к мероприятию могли все желающие – как взрослые, так и дети.
Помимо работы, москвичей на субботнике ждали интересные активности. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и ведущая Москвы 24 Ирина Слуцкая провела разминку. А рулевой субботника и проекта "Сортировочная" Жора Каваносян рассказал об экологических катастрофах на Камчатке и поведал, как спасал птиц в Анапе.
Кроме того, гости узнали об осознанном потреблении и принципе работы фандомата, научились сортировать мусор и текстильные вещи для вторичной переработки.
Свой посильный вклад в наведение чистоты в столице внесла и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.