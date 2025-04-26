Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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26 апреля, 19:20

События

Cубботник телеканала Москва 24 и экопроекта "Сортировочная" прошел в Нескучном саду

Cубботник телеканала Москва 24 и экопроекта "Сортировочная" прошел в Нескучном саду

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Генеральная уборка на новый лад: 26 апреля экопроект "Сортировочная" телеканала Москва 24 провел субботник в Нескучном саду. Участники убрали прошлогоднюю листву и ветки, помыли скамейки после зимы, а также высадили цветы в вазоны. Присоединиться к мероприятию могли все желающие – как взрослые, так и дети.

Помимо работы, москвичей на субботнике ждали интересные активности. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и ведущая Москвы 24 Ирина Слуцкая провела разминку. А рулевой субботника и проекта "Сортировочная" Жора Каваносян рассказал об экологических катастрофах на Камчатке и поведал, как спасал птиц в Анапе.

Кроме того, гости узнали об осознанном потреблении и принципе работы фандомата, научились сортировать мусор и текстильные вещи для вторичной переработки.

Свой посильный вклад в наведение чистоты в столице внесла и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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