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26 апреля, 22:45

Общество

Инспекторы пресекли 50 тысяч случаев нелегальной торговли у станций метро в Москве

Инспекторы пресекли 50 тысяч случаев нелегальной торговли у станций метро в Москве

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Инспекторы пресекли 50 тысяч случаев нелегальной торговли у станций метро в Москве за последние 5 лет. Рейды около транспортных объектов проводят специалисты "Организатора перевозок".

Только за последний год в столице нелегальным торговцам выписали почти две тысячи штрафов. Больше всего нарушений зафиксировано у станций метро "Теплый Стан", "Текстильщики", "Электрозаводская", "Тушинская", а также на ТПУ "Новоподрезково".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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