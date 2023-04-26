Инспекторы пресекли 50 тысяч случаев нелегальной торговли у станций метро в Москве за последние 5 лет. Рейды около транспортных объектов проводят специалисты "Организатора перевозок".

Только за последний год в столице нелегальным торговцам выписали почти две тысячи штрафов. Больше всего нарушений зафиксировано у станций метро "Теплый Стан", "Текстильщики", "Электрозаводская", "Тушинская", а также на ТПУ "Новоподрезково".

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