26 апреля, 21:45Общество
Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. По его словам, такие центры, как московский, стоит открывать и в других российских регионах.
Он высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. Кристовский подчеркнул, что такой опыт следует использовать в других городах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.