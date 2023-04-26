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26 апреля, 21:45

Общество

Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. По его словам, такие центры, как московский, стоит открывать и в других российских регионах.

Он высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. Кристовский подчеркнул, что такой опыт следует использовать в других городах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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