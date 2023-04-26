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Общество

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

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В Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова, недалеко от метро "Тимирязевская".

Здесь добровольцы могут пройти все этапы, связанные с приемом на службу. Прямо в центре проводят собеседование и медосмотр. Из документов требуется паспорт, военный билет, диплом, а также свидетельства о браке и рождении детей.

Центр на Яблочкова работает по принципу офисов "Мои документы", поэтому процедура оформления не занимает много времени. В пункт на улице Яблочкова приезжают мужчины призывного возраста не только из Москвы, но и из других регионов. Приходят в пункт и женщины-добровольцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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