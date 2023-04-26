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12:45

Общество

Кандидаты объяснили, почему пришли в пункт отбора на контрактную службу в столице

Кандидаты объяснили, почему пришли в пункт отбора на контрактную службу в столице

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"Быть примером для других" и "нежелание оставаться в стороне" – так кандидаты объясняют причины, по которым пришли в пункт отбора на контрактную службу. Центр, где можно узнать всю информацию о положенных военным выплатах и льготах, а также заключить договор, работает на улице Яблочкова.

Внутри все организовано по принципу городских офисов "Мои документы". И медосмотр, и собеседование проводят в одном здании, никуда дополнительно ездить не нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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